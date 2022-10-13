الدبيبة يناقش مع الحداد والتومي الأوضاع الأمنية بعد «حادثة صبراتة»

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في مكتبه، برئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف في حكومته بدر الدين التومي.

وناقش الاجتماع، الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة، وفقا لبيان حكومة الوحدة المؤقتة.

ووفقا للبيان، فإن بدر الدين التومي، أكد القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين.

كما تم خلال الاجتماع، متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أدانت مقتل 15 مهاجراً وطالب لجوء في مدينة صبراتة، وفقا لما جاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودعت الولايات المتحدة، وقتها، السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع ومحاكمة المجرمين المتورطين.

وطالبت الولايات المتحدة، بتكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد.