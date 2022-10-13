أصدر رئيس النيابة بمكتب النائب العام امر بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية في جنوب افريقيا بعد تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب افريقيا؛ وسلفه؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة.

وقال مكتب النائب العام ان رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها؛ فأسفر الاستقصاء عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وجاء في بيان مكتب النائب العام “وبفراغ المحقق من استجواب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله؛أصدر أمره بحبس المتهم احتياطياً؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات ؛ ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة”.