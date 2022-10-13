شكشك يترأس الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي

جيبوتي 13 أكتوبر 2022 (وال)- استأنف المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي الخميس، اجتماعاته لليوم الثالث بجمهورية جيبوتي بمشاركة ليبيا ممثلة في رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

واستعرض الاجتماع المناشط الفنية ومناقشة خطة العمل، وميزانية المنظمة للعام 2023 م، واستعراض دليل الإجراءات لاجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

ويشارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بصفته النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماع 58 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة الماليه والمحاسبة.

وترأس شكشك الاجتماع الثاني المخصص لاستعراض مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأفروساي في الدورة الرابعة والعشرين للأنكوساي بالبرازيل المزمع عقده في نوفمبر 2022.

والتقى رئيس الديوان على هامش الاجتماع رئيس محكمة الحسابات بجمهورية جيبوتي ورئيس مجلس المحاسبة الجزائري، ورئيس جهاز المحاسبات في مصر بحث خلالها، سُبل التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في نطاق منظمة الأفروساي. (وال)

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