آفاق الحلّ الليبي.. محور اللقاء المرتقب بين “عقيلة صالح” ومسؤولين أمريكيّين

الوطن|رصد

أعلن مصدر مطلع عن لقاء مرتقب مساء اليوم الخميس، بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والسفير الأمريكي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لقناة “الحدث”، إن اللقاء سيتناول حالة الانسـداد السياسي في ليبيا، وسيطرح رئيس مجلس النواب خلاله عددا من الخيارات البديلة للحل في ليبيا.

وأضاف المصدر أن المستشار صالح سينقل أثناء الاجتماع الموقف الثابت لمجلس النواب إزاء حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تفتقد شرعيتها.

وتابع أن اللقاء يستبق تحضيرا أوروبيا وغربيا لمؤتمر دولي حول ليبيا الفترة القادمة.