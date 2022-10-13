القابضة للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية للنهوض بقطاع الاتصالات

أخبار ليبيا 24

وقعت الشركة القابضة للاتصالات متمثلةً في رئيس مجلس الإدارة محمد بن عياد، مع شركة سيسكو الأمريكية؛ مذكرة تفهم حول تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بين الطرفين.

المكتب الإعلامي للشركة القابضة أفاد أن بنود المذكرة تضمنت تحديد عدد من المشروعات لتحقيق رؤية 2025 للشركة القابضة، إضافة إلى تطوير بلخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لجميع القطاعات الليبية، إلى جانب تدريب المختصين على أحدث ما توصلت إليه شركة سيسكو وذلك عن طريق تقديم الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية لدورات تدريبية معتمدة.

كما أوضح المكتب الإعلامي أن هذه الاتفاقية تهدف الشركة من خلالها إلى الوصول لأعلى التقنيات التي تسهمُ في تنمية قطاع الاتصالات في السوق الليبية.