إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة على الحدود التونسية الليبية

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني التونسي بمدنين (جنوب) اليوم الخميس من ضبط سيارة رباعية الدفع لا تحمل ترقيم منجمي إثر نصب كمين على مستوى منطقة الظاهر ببني خداش وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخلها على37 ألف حبة دواء مخدر نوع“بريقابالين 300 ملغ”مخفية تحت الكرسي الأمامي للسيارة.

ووفق بيان صادر عن مصالح الديوانة التونسية، تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 850 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف على أنظارها والقيام بالتتبعات اللازمة في الغرض