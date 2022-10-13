الدبيبة: المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات وأهمها أن تبقى ليبيا موحدة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات والتي من أهمها أن تبقى ليبيا موحدة ومستقرة»، مؤكدا أن «طريقها إلى ذلك الانتخابات».

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات في غابة جوددائم، اليوم الخميس، الذي اعتبره «يرسم صورة مشرفة تجسد المالحة الوطنية الحقيقية» في ليبيا ويعول عليه لتقديم قيادات شبابية تتولى زمام الأمور خلال الفترة المقبلة.

الدبيبة: الانتخابات يجب أن تكون هدف الليبيين

وشدد الدبيبة في كلمته على ضرورة أن تكون الانتخابات هدف جميع الليبيين، مشيدا بدور وزارة الشباب لتنظيم مثل هذه الفعاليات «الموثوقة» والتي يعول عليها في إعداد الكوادر الشبابية ودعم المصالحة الوطنية ولم شمل كل الليبيين.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ إقدام مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سبتمبر 2021، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وعودة الانقسام الحكومي بعد تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ورفض الدبيبة تسليم السلطة.

– المنقوش تبحث مع زينينغا ترتيبات اجتماعات باتيلي فور وصوله إلى ليبيا

– الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا

– جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

ولاتزال حالة الانسداد السياسي قائمة منذ أشهر مع فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التي ينتظرها أكثر من 2.8 مليون ناخب رغم جولات التفاوض التي جرت بين المجلسين في القاهرة والرباط وجنيف برعاية الأمم المتحدة.

الدور الأممي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة

ويتوقع أن يصل في وقت لاحق إلى العاصمة طرابلس الممثل الخاص الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي سيعمل من داخل ليبيا لقيادة جهود الوساطة خلفا للأميركية ستيفاني وليامز التي غادرت مهمتها في ليبيا قبل أسابيع.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري جلستين حول ليبيا ستخصص الأولى لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمالية والاقتصادية، والثانية للنظر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر.

إحدى فعاليات حفل اطلاق اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات في غابة جوددائم، الخميس، 13 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

الدبيبة خلال مشاركته في حفل اطلاق اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات في غابة جوددائم، الخميس، 13 أكتوبر 2022. (حكومتنا)