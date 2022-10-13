جامعة بنغازي الوحيدة من ليبيا في مؤشر “تايمز” للجامعات ذات الجودة

الوطن|رصد

خلا مؤشر تايمز للجامعات للعام 2023 من الجامعات الليبية باستثناء جامعة بنغازي، التي أحتلت المركز قبل الأخير متفوقةً على الصومال.

ولم تحتل الجامعات الليبية أي مركز في تصنيف مؤشر تايمز للجامعات للعام 2023، حسبما كشف المؤشر الذي يضم الجامعات العالمية ذات الجودة العالية في العملية التعليمية.

وبحسب مؤشر تصنيف تايمز للجامعات، فإن ليبيا حضرت بمؤسسة واحدة فقط هي جامعة بنغازي في المرتبة ماقبل الأخيرة عربيًا بعد الصومال، فيما لم ترد أي جامعة أخرى في التصنيف العالمي للجامعات.