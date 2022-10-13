الدبيبة يتابع الإجراءات المتخذة بشأن حادثة قتل المهاجرين في  صبراتة 

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تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الإجراءات المتخذة بشأن حادثة قتل المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة.

وأكد وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، خلال لقائه الدبيبة بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة.

وأشار التومي خلال اللقاء إلى استمرار العمل للتحقيق مع المتهمين وملاحقة بقية المجرمين.

وجرى في اللقاء متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي ن واستعراض الوضع الأمني والعسكري.

وكان الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة أعلن في 07 أكتوبر الجاري انتشال عدد 15 جثة بعضها متفحم لمهاجرين غير شرعيين بعد حرق قاربهم على شاطيء البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددهم خمسة عشر جثة.

وأفاد الهلال الأحمر صبراتة أن المتطوعين انتقلوا إلى عين المكان وتم انتشالهم جميعاً ووضعهم بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية في صبراتة، اليومين الماضيين، القبض على المتهم الثاني في حادثة الجثث المتفحمة التي راح ضحيتها 15 مهاجرا غير شرعي.

وفي تصريحات صحفية قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الثاني في حادثة صبراتة.

كما أكد زبيدة مداهمة خمسة مواقع لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وتحرير 159 مهاجرًا، وضبط معدات وقوارب وأسلحة وأطقم نجاة.