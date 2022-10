الشريف: لا يمكن تصور تقدم العملية السياسية إلا بوجود توافق “مصري تركي” حول التعامل مع الأزمة الليبية

ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل الشريف إن ما يحصل حاليًا من مناكفات سياسية في الإعلام بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المصرية، هو دليل جديد على فشل مسار جنيف الذي لم ينجز أي شيء ملموس، يمكن الدفاع به عن جدوى استمرار حكومة الوحدة في قيادة المرحلة الانتقالية الأصعب في تاريخ البلاد.

الشريف أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أن موقف مصر تطور إيجابي إزاء الأزمة الليبية منذ مشاركتها في مؤتمر برلين الأول في يناير من العام 2020 واستضافة المحادثات العسكرية وكذلك الدستورية.

ونوّه إلى أنه لا يمكن تصور تقدم العملية السياسية الليبية إلا بوجود توافق “مصري – تركي” حول التعامل مع الأزمة الليبية.

