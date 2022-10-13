سبل السلام تضبط 5 شاحنات وقود كانت في طريقها إلى تشاد 

أخبارليبيا24

ضبطت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكُفـرة عدد 5 شاحنات وقود كانت جميعها في طريقها إلى التهريب إلى تشاد.

وأكد مصدر مطلع أن الشاحنات منها 3 تحملان وقـود نوع ديزل “نافطة” والشاحنتان الآخرتان تحملان وقــود “بنزين”.

وأوضح المصدر أنه تم أيضًا ضبط سيارة نوع تويوتا “سيكويا” كانت تحمل عدد 28 مهاجرًا غير شرعي.

ولفت المصدر إلى أن هذه الضبطيات تمت أثناء خروج دورية كبيرة قبل 3 أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحراء الجنوبية لتأمينها ومكافحة تهريب قوت الليبيين.