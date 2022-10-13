«الصور» يأمر بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه وحبس المراقب المالي

أمر النائب العام الصديق الصور، بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب إفريقيا وسلفه وحبس المراقب المالي احتياطيا بتهمة الفساد المالي بالتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف المال العام.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، فإن النيابة العامة تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا وسلفه والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة.

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

ووفقا للبيان، فإن الاستقصاء أسفر عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وبفراغ المحقق من استجوب: المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله، أصدر أمره بحبس المتهم احتياطياً، والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.

ووجه المحقق، الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.