مصدر بالنيابة العامة: إيقاف أربعة موظفين بمؤسسة النفط على خلفية حريق مبنى «الأرشيف»

أكد مصدر بالنيابة العامة إيقاف أربعة موظفين بالمؤسسة الوطنية للنفط في إطار التحقيق الذي بدأته بشأن الحريق الذي نشب في مبنى «الأرشيف» الفني للمؤسسة أول من أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر الذي اتصلت به «بوابة الوسط» أن النتائج المبدئية للتحقيق تستبعد حتى الآن الفعل العمد، ويرجَّح أن يكون الحريق قد نجم بسبب الإهمال.

وعقب نشوب الحريق، دعا مصدر مصدر بقطاع النفط، النيابة العامة إلى التحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع صباح الأربعاء في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط القديم، حيث المكتبة الفنية (الأرشيف الفني) للمؤسسة.

أهمية القسم الذي نشب فيه الحريق

ونبه المصدر في اتصال لـ«بوابة الوسط» إلى أهمية القسم الذي نشب فيه الحريق، كونه يحوي مستندات توثق للتاريخ النفطي لليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك دراسات المسح الجيولوجي، وأماكن وخرائط الاستكشاف الحالي والاحتياطي، وأعمار الحقول، تشمل مختلف المناطق النفطية في ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء اندلاع حريق في المبنى القديم وسط العاصمة طرابلس جراء ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وقالت المؤسسة إن الحريق بدأ في التاسعة والنصف صباحًا، بالدور الأرضي للمبنى، التابع لإدارة المعلومات المكتبية الفنية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».