لجنة الإفراجات المالية: عدد الإفراجات بالمرحلة الأولى (74،539) موظف 

العنوان – طرابلس

أوضح رئيس لجنة الإفراجات المالية سالم مسعود، أن عدد الإفراجات التي تم الإعلان عنها سابقًا في المرحلة الأولى (74،539) موظف بالدولة الليبية.

وأضاف مسعود في مؤتمر صحفي بمقر ديوان وزارة الخدمة المدنية في طرابلس، أنه تم استكمال إجراءات عدد (45،518) موظف.

وأكد أنه مُنذ تكليف اللجنة قبل (6) أشهر لدراسة الإفراجات المحالة من كافة القطاعات العامة للدولة، أخذت على عاتقها مراعاة المصلحة العامة وتصحيح وتسوية الوضع القانوني للموظفين.

وأعلن رئيس لجنة الإفراجات أنه تمت إحالة قوائم الموظفين المطابقين لمنظومة الإفراجات المالية وإحالتها إلى وزارة المالية لصرف مرتباتهم المتعثرة.