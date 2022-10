ليبيا – أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة فرج مجاهد أن صرف منحة الأبناء لأشهر 10 11 12 عن سنة 2022 سيبدأ خلال الأسبوع القادم

مجاهد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس، أوضح أن منحة الزوجة والبنات ستكون عن 6 شهور، لافتًا إلى البطاقات ستُشحن عند استكمال طباعتها، والانتظار سيكون شهر ونصف تقريبًا لاستلام المواطنات لها،على حد قوله.

