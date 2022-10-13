عبدالحميد الدييبة يفتتح اللقاء الوطني للقيادات الكشفية

افتتح مساء الخميس بالمركز الدولي لتدريب الكشافة والمرشدات فعاليات اللقاء الوطني للقادة واللقاء الثاني للقائدات بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وانطلق البرنامج، بعروض الفرق المشاركة من مختلف مفوضيات الكشافة الليبية وبحضور القائد العام للكشافة التونسية وقائد من الكشافة الجزائرية وقائد من الكشافة الكويتية.

وحضر اللقاء فتح الله الزني وزير الشباب ووليد الافي وزير شؤن الدولة للاتصال وعادل جمعة وزير شؤون الدولة وعبدالمجيد الخذراوي قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا والقائدة رندة غريب وكيل وزارة الشباب وآمر معسكر البحرية عبدالرحمن ميلاد.

وتخللت البرنامج عروض الفرق النحاسية لكل من مفوضية مصراتة ومفوضية طرابلس ومفوضية الجفارة و فرقة الفنون بمفوضية غات وحملة الرايات الكشفية لجميع المفوضيات.

والقيت أيضا العديد من الكلمات من طرف الوزراء والضيوف أشيد فيها بعمل المجموعات الكشفية الليبية ودورها الثقافي والاجتماعي.