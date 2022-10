بويصير: القوى الإسلامية في ليبيا لن توافق على مادة حرية الاعتقاد بدستور 51

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير إن القوى الإسلامية في ليبيا لن توافق على تكفل حرية الاعتقاد.

بويصير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “أن الماده 21 من الدستور الليبي تكفل حرية الاعتقاد بشكل مطلق حسب نص الماد (حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب)، لا أعتقد أن القوى الإسلامية في ليبيا ستوافق عليه”.

بويصير ختم: “الليبرالية فى دستور 51 رائعة ولكنها بعيدة عن الوعي السائد”.

