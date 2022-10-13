العكاري: تجاهل تعديل سعر الصرف سيرفع سعر الدولار إلى 20 دينار 

الوطن|رصد

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، إن رفع سعر الصرف في آواخر عام 2020 ،كان مردّه الارتفاع في سعر السوق الموازي واتجاهه إلى العشرة دنانير مقابل الدولار الواحد.

وأوضح العكاري في تصريحات صحفية، أن إعادة النظر في سعر الصرف من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، كان مطلبا أساسيا، لافتا أن لجنة تعديل سعر الصرف ينتمي أعضاؤها للشرق والغرب الليبيَّيْن.

وأضاف: “أعددنا تقريرا في تلك الفترة وتواصلنا مع مجلس الإدارة للمصرف المركزي ،واجتمعنا مع عدد من المسؤولين وأقررنا سعر الصرف بأربعة دنانير ونصف للدولار الواحد”.

وأكّد العكاري أن الخيارات كانت محصورة في استنزاف الاحتياطي العام للمصرف المركزي، أو قفز سعر الدولار إلى أكثر من 20 دينارا، حال استمرار سعر الدولار 1.40

وفيما يتعلّق باحتياطات المركزي، قال العكاري إنها كانت في حدود 50 مليار دولار، في حين أن العرض النقدي يُقدّر بـ 142 مليار دينار ليبي، يمتلكها رجال الأعمال وليس المواطنين.