النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي في البعثة الليبية لدى جنوب أفريقيا 

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أكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة بالمكتب أمر بحيس المراقب المالي في البعثة الليبية لدى جنوب أفريقيا وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة

وأوضح مكتب النائب العام أن رئيس النيابة باشر إجراءات التحقيق عقب تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب افريقيا؛ وسلفه؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة.

وأضاف مكتب النائب العام أن التقارير الرقابية أظهرت تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

وأفاد المكتب أن الاستقصاء أسفر عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وذكر أنه بفراغ المحقق من استجوب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله؛ أصدر أمره بحبس المتهم احتياطياً؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.

وبين مكتب النائب العام أن المحقق وجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.