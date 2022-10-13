«العقوري» لـ«بعثة الاتحاد الأوروبي»: عليكم مراجعة سياستكم تجاه ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب” يوسف العقوري ” بوفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وذلك في إطار المشاورات والاستماع لوجهة نظر مجلس النواب حول المواقف الأوروبية.

وأكد “العقوري ” أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الذى اختار حكومة جديدة، وأن توحيد السلطة التنفيذية أمر يجب أن تكون له الأولوية.

وشدد على ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه ليبيا خاصة مشاريع الدعم التي يجب أن تمثل الأقاليم الثلاث، مضيفاً أن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود يتجه لمنطقة محددة في ليبيا، وذلك يجعل من تلك البرامج غير فعالة، مؤكداً ارتباط الأمن الليبي والأوروبي .

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة، موضحاً أن المجلس مع الانتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، وأن المجلس يُعول على دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا.

بدوره، أكد الوفد الأوروبي، حرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وإيصالها إلى الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي.