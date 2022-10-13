رئيس سابق لبعثة ليبيا في أوغندا يلتحق بقائمة المودعين بالسجن بقرار من النائب العام

أصدر النائب العام الليبي أمرا بحبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وبناء على تحقيقات نائب النيابة بمكتب النائب العام، فقد كشفت تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017، “تَعَمُّد المتهم التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام”.

كما كشفت التحقيقات إسهام الشخص المذكور “في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في سبعمائة وستين ألف دولار؛ ومخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً”.

يذكر ن مكتب النائب العام أصدر الخميس قرارت بحبس موظفين سابقين ببعثات كل من قطر وجنوب إفريقيا ضمن جهود النيابة العامة في الاستمرار في مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها.