شركة الخليج وسرت تعيدان بعض الآبار المقفلة للإنتاج 

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحتا في عملين منفصلين في إعادة بعض الآبار المقفلة للإنتاج.

وأكدت المؤسسة أن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج نجحت في إعادة البئر FF22 بحقل الحمادة للإنتاج وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم الانتهاء من عملية صيانة البئر (T22) في حقل اللهيب النفطي التابع لشركة سرت باستخدام منصة صيانة.

وأفادت المؤسسة، أنه في هذه العملية تم عزل المنطقة المنتجة للمياه في قاع البئر Water shut-off وإجراء استكمال في الطبقة الأعلى عالية التشبع بالنفط.

وأكدت أنه تم اختبار وتقييم البئر بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 64/32 بوصة وبضغط 590 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي) وكانت إنتاجية البئر حوالي 900 برميل نفط في اليوم.