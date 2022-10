ليبيا – وصف المحلل السياسي عصام الزبير ما يقوم به مجلسا النواب والدولة بـ”لعبة الملهاة” بغية الوصول إلى القاعدة الدستورية هدفها إطالة بقائهما في السلطة وإبعاد الحلول الوطنية وجعل المرجعية لهما.

الزبير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أما الوطن فعليه السلام، من ينتظر منهما الانتخابات فلينم في العسل وينتظر القطار، على الرغم من عدم وجود سكته”.

Shares

The post الزبير: لا سكة لقطار الانتخابات.. أما الوطن فعليه السلام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية