“لتجاوزات مالية”.. توقيف رئيس سابق لبعثة ليبيا في أوغندا

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا، حبسا احتياطيًا، بعد ثبوت تورّطه في مخالفات مالية وإدارية.

وأكدت النيابة أن المتهم تَعَمَّد التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار، مُلحقًا الضرر بالمال العام، كما أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بسبعمائة وستين ألف دولار، بالإضافة إلى مَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به.

وتوصّلت النيابة إلى ملابسات الوقائع، بعد مباشرة إجراءات التحقيق حول ما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس البعثة من سنة 2013 حتى سنة 2017.