النيابة العامة تأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا لتصرفه في أكثر من مليون دولار 

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ذكر مكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب تولى مباشرة إجراءات التحقيق فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017.

وأضاف المكتب أنه باِسْتِقْصاء حقيقة تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات؛ وبَحثِ عناصر الجرائم التي استوعبها الاستجواب؛ تبيَّن للنيابة العامة تَعَمُّد المتهم التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت أيضًا أن المتهم؛ تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في سبعمائة وستين ألف دولار.

وكشف، أن المتهم خالف الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.