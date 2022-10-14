الطبلقي: الأوروبيون أبلغونا دعمهم لاختيارات الليبيين

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في زيارة إلى مصر اليوم للقاء بعض المسؤولين، من بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا ومساعدة وزير الخارجية، و حسب تصوري، سيناقشون الأزمة الحاصلة الآن حول الاتفاقية التركية البحرية التي وقعها الدبيبة، خاصة أنها رفضت من عدة دول ومؤسسات دولية، منها مصر واليونان.

أضافت في تصريحات صحفية: “قد نستدعي رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا للمساءلة في جلسة المجلس المقبلة، وهناك توجه من رئاسة مجلس النواب لتمكين الحكومة برئاسة باشاغا من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، و بشأن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن إقليم برقة، سيكون هناك لقاء آخر قريبا سيُعقد في مدينة بنغازي”.

وتابعت: “التقينا أمس المستشار الأول للاتحاد الأوروبي ومستشارة السياسة والمعلومات، وطرحنا معهما ملف النظام الفيدرالي في ليبيا، و المسؤولون الأوروبيون أبلغونا أنه إذا كان الشعب الليبي يرغب في تطبيق الفيدرالية، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعمهم في تحقيق ذلك”.