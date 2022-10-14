لتصرفه في قرابة مليون دولار..النيابة تأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى أوغندا 

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى مباشرة إجراءات التحقيق فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017.

وأوضح أنه باِسْتِقْصاء حقيقة تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات؛ وبَحثِ عناصر الجرائم التي استوعبها الاستجواب؛ تبيَّن للنيابة العامة تَعَمُّد المتهم التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وأضاف المكتب أن التحقيقات كشفت أيضًا أن المتهم؛ تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في سبعمائة وستين ألف دولار.

وذكر مكتب النائب العام، أن المتهم خالف الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.