اوحيدة: لا علاقة لرئاستي مجلسي النواب والدولة في لقاء أعضاء برقة في البيضاء

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن اللقاء كان بين أعضاء مجلس النواب من برقة وبين أعضاء مجلس الدولة من برقة، ولم يكن بين مجلسي النواب والدولة، ومنطلقه ما تقدم به 32 نائب لرئاسة مجلس النواب لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشروع الدستور لأن هذا هو الخيار الأمثل في هذه الظروف، وهذا العنوان الذي تم العمل عليه ليكون هناك لقاء يتناغم مع الحراك البرقاوي المتجه في هذا الاتجاه.

أوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا علاقة لرئاسة المجلسين بهذا اللقاء، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء في الأيام القادمة ومؤتمر برقاوي إن صح التعبير يضم كل النخب البرقاوية للالتفاف حول الخيار.

وأعرب عن أمله بأن تكون النتائج أفضل، ولكن طرحت الكثير من الأفكار، بالإضافة للعنوان الرئيس وهو تبني قانون الـ 51 الفيدرالي، حيث طرحت مقترحات أخرى كالمناصب السيادية، وهذه الأمور جعلت من المجتمعين أن يتفقوا على أمرين، وهما تشكيل لجنة لمتابعة ما تم مناقشته واتفاق على جلسة مقبلة.

وأضاف: “مجلس النواب في 2018 أصدر قانونًا وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات، وهناك أطراف أو ما يسمى القوة القاهرة عطلت الأمر، ولم يتم الاستفتاء، وهذا ليس ذنب مجلس النواب، نحن في ليبيا يجب أن نصل لقناعة أنه يغيب عنا أمر أن الحس الوطني الحقيقي والحكمة البالغة، وصلنا لشبه طريق مسدود وسببه الانحراف الذي بدأ بعد 2011، ومعالجة كانت غير صحيحة للوصول لدوله، كان علينا بالفعل لو اعتقدنا أن 17 من فبراير ثورة قامت على انقلاب كان عليها من البداية أن تعود لما حدث بعد الانقلاب ويجمع أهل فبراير أنه مسار خاطئ أودى بليبيا للهلاك والمجهول”.

وأفاد أنه كان يجب العودة حينها لدستور الآباء المؤسسين الذي يشهد له الجميع أنه صنع دولة وبعد قيام الدولة يتم التفكير كيفية اختيار دستور في ظروف طبيعية.

كما استطرد: “مجلس النواب أنتج دستور وعليه شبهات قانونية، ومع ذلك أصدر قانون استفتاء وأحاله للجهة المسؤولة للاستفتاء عليه، وهناك جهات لم يعجبها هذا الأمر وعرقلته. الآن هناك مشكلة وأنا مقتنع من 2012 أن المسار خاطئ ولم يوصلنا لنتيجة. وكل أحد يرى الحقيقة من زاويته، وكليبيين من الصعب أن نجلس على طاولة مستديرة ونتفق لذلك من الحكمة أن نرجع لقوانين الأجداد”.

وحول آلية تمرير قانون الـ 51 علق قائلًا: “ما وصلت له الكثير من القناعات على الأقل في برقة والبعض في الغرب والجنوب مقتنعين أن أي محاولة ستكون عبثية وتكرار لنفس التجربة، اقتنعوا بقانون 51 اليوم ليبيا إن كنا نريدها واحدة ونقطع الطريق على التقسيم هو أن تكون ليبيا اتحادية وأن تجزأ المشاكل. لن نرضى بمركزية أخرى داخل برقة”.

واعتبر أن عشرات الأحزاب في برقه الآن تتفاعل لإيجاد حل؛ لأن ما حصل من اختطاف للدولة في العاصمة كارثي من قبل قوة خارجية مهيمنه عسكريًا وسلطة متحكمة ومهيمنة على الليبيين، بحسب قوله.

أوحيدة بيّن في ختام حديثه أن الحديث الآن هو عن جزئية واحدة في دستور الـ 51، وهو النظام الاتحادي، فكل إقليم يكون عنده سلطة تشريعية خاصة به وقضاء مصالحه داخل الإقليم ونظام الحكم وشكل الدولة أمر آخر.

