“الوطنية للنفط”: اجتماع فني موسّع مع مسؤولي المعهد الوطني للنفط

الوطن|رصد

عقدت الإدارة العامة للصناعات النفطية في المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، اجتماعا فنيا موسعا مع مسؤولي معهد النفط الليبي.

وناقش الاجتماع نشاطات المعهد المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة والبيئة والتصنيع والمعلومات الفنية وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وفقاً لما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على “فيسبوك”.

كما ناقش الاجتماع أهم المشاريع والخدمات والدراسات التي يجري تنفيذها، وما يعترضها من عراقيل ومشكلات، ومقدار ما تتطلبه من ميزانية، من أجل تطوير حقول النفط والغاز.

من جانبهم، أكد المسؤولون في المؤسسة دعمهم لمجهودات معهد النفط الليبي، باعتباره ذراعا فنيا واستشاريا أساسيا للمؤسسة الوطنية للنفط.