ليبيا الان

“الوطنية للنفط”: اجتماع فني موسّع مع مسؤولي المعهد الوطني للنفط

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

عقدت الإدارة العامة للصناعات النفطية في المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، اجتماعا فنيا موسعا مع مسؤولي معهد النفط الليبي.

وناقش الاجتماع نشاطات المعهد المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة والبيئة والتصنيع والمعلومات الفنية وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وفقاً لما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على “فيسبوك”.

كما ناقش الاجتماع أهم المشاريع والخدمات والدراسات التي يجري تنفيذها، وما يعترضها من عراقيل ومشكلات، ومقدار ما تتطلبه من ميزانية، من أجل تطوير حقول النفط والغاز.

من جانبهم، أكد المسؤولون في المؤسسة دعمهم لمجهودات معهد النفط الليبي، باعتباره ذراعا فنيا واستشاريا أساسيا للمؤسسة الوطنية للنفط.

الوسوم

#الغاز المؤسسة الوطنية للنفط النفط ليبيا معهد النفط الوطني

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك