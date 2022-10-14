العكاري يكشف الوضع في حال بقاء سعر الدولار بـ 1.40 

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كشف عضو لجنة تعدل الصرف في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، أنه إذا بقي سعر الدولار بـ 1.40 كان هناك خياران فقط، إما أن يستنزف الاحتياطي العام، أو يقفز سعر الدولار إلى أكثر من 20 دينار.

وأضاف العكاري في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية أن سعر الصرف الذي حدد في ديسمبر 2020 تمكن من حماية احتياطات الدولة وحافظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية.

وأفاد عضو اللجنة، أن تعديل سعر الصرف عالج بشكل كبير مشكلة شح السيولة في المصارف التجارية، إذ كان المواطن يدفع ما قيمته 40‎%‎ للحصول على السيولة النقدية.

وذكر أن الفائض في الميزانية العامة للدولة لعام 2021 أُغلقت بفائض 20 مليار دينار ليبي، والبيانات الصادرة عن المركزي في أغسطس 2022 أفادت بفائض مالي يتراوح ما بين 20 و21 مليار دينار ليبي.

واستطرد العكاري :”لكن بعد المتابعة الدقيقة للبيانات وجدنا أن إيرادات شهري يوليو وأغسطس لعام 2022 لم تورد للمركزي، وكانت بحوالي 20 مليار دينار إضافية، وهذا يعني أن الفائض الحقيقي في شهر أغسطس مابين الـ 30 إلى 35 مليار”.

ولفت عضو اللجنة، إلى انه في حال بقاء سعر الدولار بـ 1:40 لا يمكن زيادة المرتبات أو منح ولا إعطاء منح الزوجة والأولاد وغيرها من المنح.

وذكر أن توقيت سعر الصرف في الشهر الجاري سيجعل الحكومة تعيد النظر في سياسات الإنفاق، ويجعلها لا تطلق العنان في الصرف عندما كان الدولار بـ 5 دينار.

وتابع العكاري :”اتفقنا بصفتنا لجنة تعديل سعر الصرف، على تقوية الدينار الليبي بنسبة لا تتجاوز الـ 6‎%‎ في كل مرحلة، ولكن بعد تعطل هذا الإجراء، استجدت ظروف تذبذب قوة الدولار أمام كل العملات العالمية”.