البرلمان ينظم دورة لإعداد الشخصية الدبلوماسية والقنصلية لموظفيه

نظم مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب، دورة الماجستير المهني المُصغر لإعداد الشخصية الدبلوماسية والقنصلية لعدد من موظفي الإدارات والمكاتب بالديوان.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لديوان مجلس النواب للعام الجاري 2022.م وبحرص ومتابعة رئيس ديوان مجلس النواب” عبدالله المصري الفضيل ” للرفع من أداء و كفاءة موظفي الديوان.

وشمل برنامج الدورة، كيفية إعداد المخاطبات الرسمية والدبلوماسية والتعريف بالبروتوكول من حيث النشأة والتطور وعلاقتهما بمصطلح المراسم والتشريفات والتعريف بعناصر التواصل مع الأخر من خلال التعرف على العناصر الثمانية للتواصل وسمات المُرسل مع التركيز على عنصري الخطابة والكتابة وكذلك التعريف بأنماط الشخصية الرئيسية.

كما شمل البرنامج، العديد من المواضيع والوقائع ذات الصلة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية و التطبيق العملي لكل ما ورد في البرنامج.