أمن بنغازي: ضبط مطلوب سرق محل تغيير زيوت في رأس أعبيدة 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط شخصًا من ذوي السوابق قام بسرقة محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة رأس أعبيدة.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول قام بسرقة محله التجاري المخصص لبيع زيوت السيارات وكذلك قام المجهول بتحطيم الزجاج الخاص بمركبة الشاكي.

وأضافت المديرية أنه في نفس اليوم تعرض أحد العمالة الوافدة للاعتداء وسلب هاتفه المحمول بمنطقة رأس أعبيدة.

وذكرت أن رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وبجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة تم تحديد هوية الفاعل ومحل سكنه وتم إعداد كمين له وضبطه وتم الانتقال به إلى القسم.

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ع.ع.م) من مواليد 1993 واعترف بوقائع السرقة والاعتداء، وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة رأس أعبيدة على ذمة ثلاثة محاضر منها السرقة والإيذاء الجسيم.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.