الشح: أتوقع زيادة المؤامرات في طرابلس وتمكين عقيلة صالح وحفتر من الاستمرار

ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى بنغازي ولقاء خليفة حفتر بعد تأكيد تركيا مضيها في استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية، معتبرًا أنها ردة فعل طبيعية متوقعه بحكم أن الحكومة المصرية فشلت في كل رهاناتها السابقة وما خططت له، وأتت المذكرة التي تم توقيعها كمؤشر آخر على فشل مخططاتها السابقة على من تستعملهم للاستيلاء على الحكم.

الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ردود الفعل ما زالت تتوالى من دول أكثر أهمية من مصر وهذه الردود ما زالت تتبلور وبعد الركود السياسي والمحاولة الفاشلة من الحكومة الموازية وانتهاء هذه المرحلة واستخدام السلاح وعدم القدرة على تحقيق نتائج باستعمال السلاح.

ولفت إلى أن الأمر واجب على الحكومة الموجودة في طرابلس لاتخاذ خطوات سياسية جادة وليست كالسابق وتستفيد من بعض المراحل وتتخذ بعض الخطوات تلبي فيها الشعارات التي تطرح في المحافل الدولية ضرورة الوصول لانتخابات، وهذا ما سيحرج كل الدول التي تحاول من خلال مخططاتها الاستيلاء على الحكم.

وأضاف: “الانتظار أن يتفق عقيلة والمشري وهذا الطريق المسدود لم يعد مقنعًا وسيترتب عليه تبعات سياسية، بالتالي اليوم بدل أن يقوم الدبيبه إطلاق مشروع عوده الأمانة وتشكيل لجنه بعدها سكت تمامًا، والآن يحاول اللقاء مع بعض الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية لإطلاق مسار للوصول لانتخابات ووزيره خارجيته تحاول إقناع الجميع أنهم يحاولون الوصول لانتخابات لم يعد مقنعًا هذا الطرح، إلا من خلال برنامج زمني به آليات واضحة، وإن رفض الطرف الآخر سيتحمل المسؤولية وتحرج الدول التي ستجتمع يوم 26 أكتوبر الجاري في بريطانيا وسيكون باتيلي حاضرًا الاجتماع، أعتقد طرح برنامج كما يدعي الدبيبة مقنع قابل للتنفيذ أصبح أمرًا غير قابل للتلاعب والمناورة، بل يجب أن يتم وإلا سيكون في نفس المرتبة للمعرقلين للعملية السياسية”.

كما استطرد قائلًا: “ما وقع في 2019 عندما زار عقيلة أنقرة وقابل المسؤولين الأتراك وطرح عليهم فكرة أن يكوّن برلمانًا يصادق على الاتفاقية التي وقعت في 2019 مقابل دعم تركيا لتولي الحكومة الموازية. إن كانت الاتفاقية غير قانونية كيف يقوم عقيلة بطرح كهذه مسألة ويفاوض بها؟”.

ورأى أن مصر ما تقوم به اليوم وزيارتها لحفتر عنوانها الكبير في ليبيا خلال السنوات الماضية “الحكومة المصرية هدفها السيطرة على مقاليد الحكم في ليبيا”. بحسب زعمه.

وبيّن أن التصعيد العسكري والقيام بعمل عسكري مستبعد، فليس هناك أحد قادر على القيام بعمل عسكري مضمون؛ لأن المغامرات السابقة أوضحت بأن النتيجة الحتمية هي الفشل والعمل العسكري لن يتم الوصول له بسبب هذه الإجراءات.

وتوقع في ختام حديثه زيادة المؤامرات في طرابلس وتمكين عقيلة صالح وحفتر من الاستمرار، مضيفًا: “وستتماهى بعض الدول الغربية غير الراضية عن الدبيبة بأخطائه، الدبيبه يجب أن يقلل من أخطائه وألا يسعى بالاستمرار بأي ثمن وإرضاء كافة الأطراف الدولية، وأن يكون أكثر اقناع لليبيين بأن يقدم طرح سياسي للوصول لانتخابات، وألا يدفعهم الذهاب بعيدًا لتشكيل مؤامرات لتشكيل حكومات جديدة”.

