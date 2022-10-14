محلل سياسي: لا قيمة للمذكّرة التركية-الليبية ما لم توافق واشنطن

الوطن|رصد

قلّل الباحث المصري في الشؤون الليبية، كامل عبد الله، من أهمية المُذكّرة التركية-الليبية الموقّعة مؤخرًا بين أنقرة وحكومة الدبيبة، والمتعلّقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز.

واعتبر عبدالله في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ستبقى طيّ الأدراج ما لم تحظَ بالضوء الأخضر الأمريكي، واصفًا الموقف الأمريكي بـ”الحاسم” إزاء هذا الأمر.

وقال عبدالله إن تركيا تحاول عبر هذه الاتفاقية الضغط من أجل التفاوض مع مصر واليونان، ولا علاقة بمسألة إبعاد غاز الجزائر عن أوروبا، وفق اعتقاده.

ورأى الباحث المصري أن الإدارة الأمريكية لن تحسم الخلاف بين الدول المحاذية لشرق البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لاستفادتها من هذا الخلاف، لا سيما وأنها أكثر الدول إنتاجًا للطاقة في الوقت الراهن، ما يتيح لها استثمار طفرة الأسعار الحالية للنفط والغاز.