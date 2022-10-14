أمن صبراتة: ضبط مهاجرين غير شرعيين مصريين بأحد مخازن مهربي البشر 

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أعلن مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن صبراتة، عن ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية بأحد المخازن التابعة لمهربي البشر بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام الأمني عبر حسابه على “فيسبوك” إن فرق التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي رفقة وحدة الدوريات واصلت العمل عن تواجد المهاجرين غير الشرعيين الناجين ممن كانوا على متن القارب الذي تعرض للحرق الجمعة الماضية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أنه تمت مداهمة أحد أوكار مهربي البشر في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس

وأفاد المكتب أنه تم ضبط عشرات المتسللين مصريين الجنسية، كانوا يستعدون لركوب البحر، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.