السفير القطري: ندعم كل الحلول السلمية للحفاظ على وحدة ليبيا

اجتمع خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا، مع رايزدون زنينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر موقعها إت الاجتماع جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في ليبيا.

وجدد السفير خلال الاجتماع مساندة ودعم دولة قطر الكامل لعبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، وفق البيان.

كما جدد الدوسري تأكيد دولة قطر على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار، بحسب البيان.