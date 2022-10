المقريف: نحن بصدد إعلان جداول لامتحانات الدور الثاني للراسبين في الشهادة الثانوية

ليبيا – أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف أن الدراسة ستنطلق في موعدها الأحد المقبل، ونتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستعلن قريبًا، ولن تؤثر على التحاق هؤلاء الطلاب، وعلى عملية تنسيبهم في الثانويات.

المقريف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “نحن بصدد التنسيق وإعداد جداول امتحانات الدور الثاني للراسبين في الشهادة الثانوية، وسنعلن عنه في حينه”.

وأشار المقريف إلى أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية لن تعيق العملية الدراسية، فعدد الراسبين فيها قليل، لافتًا إلى أن الوزارة ستحدد أماكن إجرائها بما يضمن سير الدراسة بسلاسة.

