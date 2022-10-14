قشوط: المادة العاشرة من اتفاق جنيف تحظر على “الدبيبة” توقيع الاتفاقيّات

الوطن|رصد

أكّد الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، على بطلان الاتفاقية المُوقّعة مؤخّرًا بين أنقرة وحكومة الدبيبة حول التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية.

وقال قشوط في تصريحات صحفية، إن اتفاق جنيف الذي أفرز حكومة الدبيبة يحظر عليها في مادته العاشرة توقيع أي اتفاقيات جديدة تترتّب عليها التزامات مستقبلية على الدولة الليبية.

وأضاف قشوط أنه “من المعروف للجميع أن حكومة الدبيبة غير شرعية، وهذا ما أكده حتى الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الأميركية، وأشار له رئيس مجلس النواب الليبي في رسالته لأمين العام للأمم المتحدة بأن حكومة الدبيبة لم تعد لها ولاية بعدما سحبت منها الثقة”.

وعلّق قشوط على اختيار تركيا لتاريخ توقيع الاتفاقية، بالقول إنه يتزامن مع اقتراب ذكرى توقيع تركيا على اتفاقية لوزان التي قدمت فيها ليبيا هدية لإيطاليا، مضيفاً أن الاحتلال التركي كما وصفه، لا يختار هذه التوايخ صدفة، بل يهدف إلى إرسال رسالة مفادها: “ها نحن اليوم نعيد ليبيا لسيرتها الأولى ونعود لها من جديد”، على حد تعبيره.