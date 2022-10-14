وصول 6790 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع الزاوية النفطي

أخبار ليبيا 24

تواصل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إرسال إمدادات غاز الطهي إلى عدد من المستودعات على مستوى البلاد.

حيثُ أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بيانات حديثة لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، إرسالها 6790 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع الزاوية النفطي، سيتمُ توزيع هذه الكمية على 32 محطة، بواقع 210 أسطوانات لكل محطة.

وفي سياق موازٍ.. قامت الشركة بارسال 1050 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع الهاني بطرابلس، حيثُ ستوزع الكمية عبر 5 محطات.

كما قامت الشركة بارسال شُحنة من الأسطوانات إلى إدارة عمليات منطقة طبرق، تقدر بـ4760 أسطوانة ستوزع على مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها.

وتستمرُ الشركة بارسال الشحنات بشكل متواصل؛ سعيًا لسد حاجة السوق المحلي من أسطوانات غاز الطهي.