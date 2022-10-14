«خارجية الدبيبة»: «إعلان الجزائر» يرسخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إنها ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر «لم الشمل»، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، في بيان لها، أن توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر، خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وتابعت في بيانها:” في إطار ذلك تؤكد وزارة الخارجية ودعم دولة ليبيا كافة الخطوات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا وتشجيع كل الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي قدما، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.