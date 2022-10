عليبة: تركيا تسعى لتمرير أنبوب لنقل الغاز النيجيري عبر ليبيا إلى شرق المتوسط وأوروبا تحت إشرافها

ليبيا – قال رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات أحمد عليبة إن الأتراك وضعوا أعينهم على حصة النفط والغاز كونها الأهم، وخاصة مع تزايد الطلب على الطاقة،مضيفًا أن أنقرة ترغب في أن تكون مقاول النفط والغاز الجديد بالمنطقة، وترى أن ليبيا قد تكون طريقها لذلك، وهناك أحاديث تتردد عن مساعيها لتمرير أنبوب لنقل الغاز النيجيري عبر ليبيا إلى شرق المتوسط وأوروبا تحت إشرافها.

عليبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن توقيع المذكرة أدى لتكتل خصوم تركيا بعموم البلاد، فالمجلس الرئاسي أعلن معارضته لها بدعوى عدم التشاور معه حولها، كما رفضها عدد من أعضاء مجلس الدولة، وسارع البرلمان بمخاطبة الأمم المتحدة، للتأكيد على انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، ولتسليط الضوء على مخالفتها لبنود الاتفاق السياسي الذي جاء بها للسلطة برعاية المنظمة الأممية.

