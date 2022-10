العقوري لـ بعثة الاتحاد الأوروبي: على الاتحاد أن يراجع سياساته تجاه ليبيا

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بوفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وذلك في إطار المشاورات والاستماع لوجهة نظر مجلس النواب حول المواقف الأوروبية.

العقوري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الذي اختار حكومة جديدة.

ولفت النظر إلى أن توحيد السلطة التنفيذية أمر يجب أن تكون له الأولوية، مؤكدًا ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي سياساته اتجاه ليبيا، خاصة مشاريع الدعم التي يجب أن تمثل الأقاليم الثلاث، مضيفًا أن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود يتجه لمنطقة محددة في ليبيا، وذلك يجعل من تلك البرامج غير فعالة، مشيرًا إلى ارتباط الأمن الليبي والأوروبي.

وطالب العقوري بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة، موضحًا أن المجلس مع الانتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، وأن المجلس يُعول على دور الإتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا.

بدوره، أكد الوفد الأوروبي حرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وإيصالها الى الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي.

