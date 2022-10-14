السفير الفرنسي الجديد: متحمس للعمل في ليبيا الأيام القادمة

كشف مصطفى مهراج القنصل الفرنسي السابق في مدينة جدة السعودية عن تكليفه للعمل سفيرا لدولته في ليبيا.

ونشر مهراج عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قرار وزيرة الخارجية كاثرين كولونا بشأن تكليفه سفيرا جديدا لفرنسا لدى ليبيا، معربا عن فخره وحماسته للالتحاق بفريق السفارة الفرنسية في طرابلس خلال الأيام المقبلة.

وتولى مهراج إلى جانب عمله قنصلا عاما في جدة مهمة مبعوث فرنسا الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي وذلك خلال الفترة من يناير 2018 حتى أواخر مايو الماضي.

وأنهت السفيرة بياتريس دوهيلين مهمتها على رأس البعثة الدبلوماسية في طرابلس نهاية سبتمبر الماضي بعد مضي أكثر من أربع سنوات قضتها على رأس البعثة عملت أغلبها من تونس قبل أن تنتقل إلى طرابلس في أبريل 2021.

وعيّنت الحكومة الفرنسية في سبتمبر الجاري سفيرتها السابقة لدى مالطا، بياترس دو هيلن، سفيرة لها في ليبيا، خلفًا للسفيرة بريجيت كورمي التي جرى تعيينها سفيرة لبلادها في مالطا.