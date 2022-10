العرب الأسبوعية: ليبيا دخلت في مرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام بعد توقيع الدبيبة للاتفاقية مع تركيا

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ببذل كل ما في وسعه للبقاء في السلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن نوايا الدبيبة الرامية إلى تقويض أي تقارب بين قطر وتركيا ومجلس النواب مشيرا إلى دخول ليبيا في مرحلة جديدة من الاستقطاب المديم لحالة الانقسام السياسي والاجتماعي بعد مذكرة التفاهم المبرمة مع الأتراك.

وأضاف التقرير إلى أن تحرك الدبيبة هذا لم ينبع من فراغ بل ضمن خطة لخلط الأوراق وعرقلة أي اتفاق قد يمكن الوصول إلى حكومة تكنوقراطية مستقلة تحضر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فضلا عن منع أي مزايا قد تأتي من تطبيع علاقات مجلس النواب وقطر وتركيا.

وأشار التقرير إلى رغبة الدبيبة في اللعب على التوترات الإقليمية وتعبئة الإسلاميين لصالحه من خلال التظاهر بقيادته للسلطة التنفيذية الشرعية المواجهة لمؤامرة داخلية وهمية متورط فيها مجلس النواب وكبار الضباط وحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا لحساب مصر.

وتابع التقرير إن الدبيبة يرغب ظاهريا فقط في إجراء الاستحقاقات الانتخابية فيما يرى فيها تهديدا لسلطته والغنائم التي فاز بها لنفسه مبينا إن التوصل إلى اتفاق دولي للإجراء يجعله في موقف المفضل لاستمرار الخلافات السياسية الخادمة لمصالحه بشكل أفضل.

وبحسب التقرير أبدت حكومة تصريف الأعمال الكثير من الازدراء للقاهرة في وقت يعمل فيه الدبيبة وداعميه الرئيسيين والمستفيدين من حكمه من إسلاميين وأمراء حرب وشبكة بارونات المال والاقتصاد المرتبطين بأنقرة والمقرب بعضهم من الجزائر على إدامة تنافس النفوذ الإقليمي والدولي في ليبيا.

وأوضح التقرير إن الدبيبة يعول على حلفائه الأتراك أكثر من أي طرف آخر لا سيما بعد أن أبدت واشنطن استيائها من الفساد في صفوف حكومته وشرع مسؤولون أميركيون بالحديث عن خطة جديدة لتقسيم عائدات النفط بين الشرق والغرب في وقت تسبب فيه تحالفه مع أنقرة بتوتر متصاعد بينها وأثينا.

وأضاف التقرير إن هذا يعين بالمجمل إن الدبيبة وحكومته باتا في وسط صراع إقليمي ومأزق داخلي وخارجي صعب مؤكدا إن الضغوط المتزايدة ستضعهما في مرمى نيران إقليمية ودولية في وقت بدأت فيه حكومة مصغرة ثالثة تم تشكيلها قبل أشهر من قبل لاعبين محليين من مناطق مختلفة عملها في الظل.

وبين التقرير إن هذه الحكومة أقامت خطوط اتصال مع العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن بهدف الوصول أساسا إلى توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وضمان الظروف المناسبة للمضي في خيار المضي في إجراء الانتخابات الرئاسيية والتشريعية.

وأكد التقرير إن حكومة دبيبة قد تظل هي الفعلية في العاصمة طرابلس لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى قبل أن تنتهي حتما فيما لن يكون لرئيسها أي تأثير على أي صيغة تسوية قادمة ولن يسمح له في النهاية بالتلاعب بمصير الليبيين مشيرا إلى أن حصوله على موافقة الأتراك فتح عليه أبواب جهنم من جهات مختلفة.

واختتم التقرير بالإشارة لعدم بقاء أنقرة ذاتها في موقف المصر على وجود الدبيبة في أي تسوية جديدة لا سيما إذا كانت تشمل القاهرة وبموافقة بروكسل وواشنطن.

ترجمة المرصد – خاص

