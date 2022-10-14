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الرملي: باثيلي أدرك بأن التدخل الخارجي هو المؤثر بالقضية الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن تأخر المبعوث الأممي عبدالله باثيلي جاء بسبب محاولته لإدراك المشهد الليبي الغامض والضبابي، حسب وصفه.

وأضاف الرملي في تصريحات صحفيةربما باثيلي وصل لمرحلة الإدراك بأن التدخل الخارجي هو المؤثر في القضية أكثر من المشاكل الداخلية، مشيرًا إلى أن باثيلي في مرحلة تواصل مع الدول المنخرطة في القضية الليبية.

وأتبع الباحث في الشؤون السياسيةأستطيع أن أجزم أنه من الصعوبة الوصل إلى نتيجة في ظل ضبابية المشهد الليبي“.

الوسوم

#عبدالله باثيلي التدخلات الخارجية ليبيا محمود الرملي

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الوطن الليبية

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