الرملي: باثيلي أدرك بأن التدخل الخارجي هو المؤثر بالقضية الليبية

الوطن|رصد

أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن تأخر المبعوث الأممي عبدالله باثيلي جاء بسبب محاولته لإدراك المشهد الليبي الغامض والضبابي، حسب وصفه.

وأضاف الرملي في تصريحات صحفية “ربما باثيلي وصل لمرحلة الإدراك بأن التدخل الخارجي هو المؤثر في القضية أكثر من المشاكل الداخلية“، مشيرًا إلى أن باثيلي في مرحلة تواصل مع الدول المنخرطة في القضية الليبية.

وأتبع الباحث في الشؤون السياسية ” أستطيع أن أجزم أنه من الصعوبة الوصل إلى نتيجة في ظل ضبابية المشهد الليبي“.