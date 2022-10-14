الغرياني: الفساد لدى حكومة الدبيبة أفضل بكثير من الحكومات السابقة

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الفساد لدى الحكومة الحالية- حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- أفضل بكثير من الحكومات السابقة، وردها على تقرير ديوان المحاسبة لا ينهي الفساد، على حد تعبيره.

وزعم الغرياني، في لقاء متلفز، أن الحكومة الحالية قامت بأشياء غير مسبوقة من الحكومات السابقة، في التخفيف على الناس بمنح الزواج، وفي المناسبات الدينية كعيد الأضحى.

وتابع:” على الحكومة أن تتخلص من أدوات الفساد، مثل الموظفين في وزارة الصحة ومديري إدارات ووكلاء وزارة”، متابعا:” أحد أبرز أمثلة الفساد، مسألة العطاء العام للأدوية في وزارة الصحة، فهو باب كبير للفساد منذ عام 2017″.

ولفت إلى أن الأدوية في ليبيا أشد ضرورة من القوت نفسه، لأنها متعلقة بحياة الناس، ومُستولي عليها من جماعات وشركات بالتكليف الشركات ومنع العطاء العام والتنافس بين الشركات، على زعمه.

وادعى أن فوضى الأدوية لا نجدها إلا في ليبيا، يأتون لنا بأدوية صلاحيتها قاربت على الانتهاء، مستطردًا:” لابد أن تكون في الدولة أجهزة عسكرية تملك القوة وتأتمر بأمرها سواء للداخلية أو للدفاع، وليست تبعية شكلية كما هو موجود حاليًا”.