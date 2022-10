سي وووتش: مالطا وأوروبا تسمح لخفر السواحل الليبيين بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا

ليبيا- وجهت منظمة البحث والإنقاذ البحري الألمانية “سي ووتش” أصابع الاتهام للاتحاد الأوربي بالتنسيق مع خفر السواحل الليبيين لإيذاء مهاجرين غير شرعيين.

تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بريتبارت” الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد اتهم السلطات الأوروبية وتلك في الدول المنتمية لكيان أوروبا المتحد بتسهيل قيام هذه القوة الليبية المثيرة للجدل بإعادة المهاجرين غير الشرعيين من المياه الدولية إلى ليبيا.

وبحسب “سي وتتش” اكتشفت طائرة استطلاع تابعة لها تنسيق هذه السلطات مع تلك القوة خلال الأسبوع الماضي لإعادة قارب يضم 40 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بعد أن تم العثور عليه في منطقة البحث والإنقاذ القريبة من مالطا متهمة خفر السواحل الليبيين بالدخول إلى المياه المالطية.

وأضافت “سي ووتش” إن هذا يتم بناء على طلب وتفويض مباشر من مالطا ما يعني إن المالطيين والأوروبيين يمنعون المهاجرين غير الشرعيين من الوصول لبر الأمان ويستخدمون طائراتهم ومراكز تنسيقهم لتمكين خفر السواحل الليبيين من إعادة هؤلاء إلى ليبيا الممزقة بسبب الصراع.

ترجمة المرصد – خاص

