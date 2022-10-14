الدبيبة: المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات والتي من أهمها أن تبقى ليبيا موحدة ومستقرة»، مؤكدا أن «طريقها إلى ذلك الانتخابات».

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات في غابة جوددائم، اليوم الخميس، الذي اعتبره «يرسم صورة مشرفة تجسد المصالحة الوطنية الحقيقية» في ليبيا ويعول عليه لتقديم قيادات شبابية تتولى زمام الأمور خلال الفترة المقبلة.

وشدد الدبيبة في كلمته على ضرورة أن تكون الانتخابات هدف جميع الليبيين، مشيدا بدور وزارة الشباب لتنظيم مثل هذه الفعاليات «الموثوقة» والتي يعول عليها في إعداد الكوادر الشبابية ودعم المصالحة الوطنية ولم شمل كل الليبيين.