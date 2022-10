المفوضية الأوروبية: أردوغان يتدخل في ليبيا بشكل ضار لأوروبا

ليبيا- أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا عن تنمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستمر على قبرص واليونان وتأثيره على علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أكد تدهور هذه العلاقة واصفا الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين الأتراك وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتأكيد لصحة واحدة سابقة غير قانونية أبرمها أردوغان في العام 2019 مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وبحسب التقرير يعد الاتحاد هتين الاتفاقيتين انتهاكا للحقوق السيادية للدول الثالثة في وقت يمثل فيه الدعم العسكري التركي المتضمن نشر مرتزقة أجانب على الأرض الليبية وانتقاد تركيا المستمر وعدم تعاونها مع عملية “إيريني” جوانب ضارة تنفيذ الحظر الأممي لتوريد الأسلحة ما يسهم بتغيير موازين القوى في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

