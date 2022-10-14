النيابة العامة تأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى أوغندا في تهم تتعلق بالفساد

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى أوغندا، احتياطيًا لتعمده التصرف في 250 ألف دولار والإسهام في ارتكابه تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في اختلاس 760 ألف دولار.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان له، بأن ذلك يأتي ضمن جهود النيابة العامة في الاستمرار في مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها.

وتولَّى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017.

وأضاف البيان:” باِسْتِقْصاء حقيقة تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات؛ وبَحثِ عناصر الجرائم التي استوعبها الاستجواب؛ تبيَّن للنيابة العامة تَعَمُّد المتهم التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام”.

وتابع:” الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في سبعمائةوستين ألف دولار؛ ومخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً”.